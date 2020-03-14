إيطالي يبتكر طريقة جديدة للوقاية من كورونا

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو لمواطن إيطالي يقطن في العاصمة روما وهو يسير في الأسواق مرتديا طبقا خشبيا دائري الشكل.

وقال الرجل الإيطالي بأنه لجأ لهذه الطريقة من أجل حماية نفسه من فيروس كورونا، حيث قالت الصحة الإيطالية إن على الشخص البقاء بعيدا عن الآخرين مسافة متر واحد ليضمن منع انتقال الفيروس إليه.

وحظي مقطع الفيديو بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعجب العديد من الأشخاص بهذه الفكرة، في حين قال آخرون إن هدف الرجل الأساسي من ارتداء الطبق الحصول على شهرة كبيرة.

يذكر أن فيروس كورونا انتشر بشكل كبير في إيطاليا وبلغ عدد المصابين به أكثر من 15 ألف شخص توفي منهم حوالي الـ1000 شخص.

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