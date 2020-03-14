شاهد.. معلمة تحفز طلبتها على غسل أيديهم بـ”طريقة ذكية”

في إطار سعيها لحماية تلاميذها من فيروس كورونا المنتشر في كافة أنحاء العالم قامت المعلمة الأمريكية شونا وودز بابتكار طريقة تتأكد من خلالها بأن تلاميذها قاموا بغسل يديهم لأكثر من 20 ثانية.

وقامت المعلمة بوضع ختم باسمها على أيدي الطلاب وطلبت منهم إزالته على عدة دفعات أثناء قيامهم بغسل أيديهم خلال اليوم الدراسي.

ولتشجيعهم على إزالة الختم قامت المعلمة بتخصيص جائزة للطلاب الذين ينجحون في إزالة الختم عن أيديهم.

وقامت المعلمة بمشاركة فكرتها عبر صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، ولاقت الفكرة رواجا كبيرا حيث تمت مشاركتها أكثر من 85 ألف مرة.

وأعجب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالفكرة، وقالوا بأنهم سيطبقونها على أطفالهم وتلاميذهم لحمايتهم من فيروس كورونا.

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