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شاهد.. معلمة تحفز طلبتها على غسل أيديهم بـ”طريقة ذكية”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها لحماية تلاميذها من فيروس كورونا المنتشر في كافة أنحاء العالم قامت المعلمة الأمريكية شونا وودز بابتكار طريقة تتأكد من خلالها بأن تلاميذها قاموا بغسل يديهم لأكثر من 20 ثانية.

وقامت المعلمة بوضع ختم باسمها على أيدي الطلاب وطلبت منهم إزالته على عدة دفعات أثناء قيامهم بغسل أيديهم خلال اليوم الدراسي.

ولتشجيعهم على إزالة الختم قامت المعلمة بتخصيص جائزة للطلاب الذين ينجحون في إزالة الختم عن أيديهم.

وقامت المعلمة بمشاركة فكرتها عبر صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، ولاقت الفكرة رواجا كبيرا حيث تمت مشاركتها أكثر من 85 ألف مرة.

وأعجب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالفكرة، وقالوا بأنهم سيطبقونها على أطفالهم وتلاميذهم لحمايتهم من فيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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