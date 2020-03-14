توفير الوضع الليلي في غوغل بلاي لكافة المستخدمين

أعلنت شركة غوغل عبر تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر، إطلاق الوضع الليلي في تطبيق غوغل بلاي لجميع مستخدمي هواتف أندرويد، بعد أن كان مقتصرا على مستخدمي نظام أندرويد 10.

ومن خلال الإصدار الجديد سيكون مستخدمو هواتف أندرويد قادرين على الحصول على واجهة داكنة لتطبيق غوغل بلاي بغض النظر عن نسخة الأندرويد المثبتة على أجهزتهم.

وستستبدل الشاشة البيضاء باللون الرمادي في حال فعل المستخدم الوضع المظلم.

وطلبت الشركة الأمريكية من المستخدمين الراغبين بالحصول على الوضع الداكن تحديث تطبيق غوغل بلاي والتوجه بعد ذلك للإعدادات حيث سيظهر لهم قسم جديد مخصص لأنماط الثيم يتيح لهم التبديل بين هذه الأوضاع ومن بينها الوضع المظلم.

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