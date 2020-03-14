غوغل تتحدى آبل بأجهزة Chrome cast

أشارت مجموعة من التسريبات لقرب إعلان شركة جوجل الأمريكية عن نسخة حديثة ومتطورة من أجهزة Chrome cast سيطلق عليها اسم Sabrina تنافس من خلالها أجهزة Apple TV.

وزودت الشركة الأمريكية النسخة الجديدة بنظام Android TV الحديث والمتكامل.

ومن خلال هذه النسخة سيكون المستخدم قادرا على عرض الفيديوهات على شاشة العرض الإلكترونية، وأجهزة التلفاز بدقة 4K.

وستتصل هذه النسخة مع الأجهزة الأخرى من خلال البلوتوث والواي فاي، كما تتميز بإمكانية التحكم فيها عبر الأوامر الصوتية أو بجهاز تحكم عن بعد.

يذكر أن أجهزة Chrome cast حظيت بشعبية كبيرة في السنوات ال5 الأخيرة واستخدمها عدد كبير من الناس لاحتوائها على ميزات رائعة أبرزها استمرار عرض المحتوى حتى بعد إقفال الهاتف المتصل بالتلفاز.

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