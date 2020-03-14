يوتيوب تطلق تبويب “Explore” بدل “Trending”

في إطار سعيها لتطوير تطبيق يوتيوب وتسهيل مهمة العثور على المحتوى الموجود فيه أطلقت الشركة الأمريكية المالكة للتطبيق تبويب استكشف (Explore) ليحل محل تبويب المحتوى الرائج (Trending).

وقالت الشركة الأمريكية إن هذا التبويب سيكون متوفرا حاليا على أجهزة أندرويد وأي أو إس لمستخدمي اللغة الإنجليزية فقط.

وأكدت يوتيوب أن الميزة الجديدة ستقوم بعرض مقاطع الفيديو الرائجة في المنطقة التي يتواجد فيها الشخص بحسب الفئات كفئة اللعب، الموسيقى، الجمال، التعلم وغيرها من الفئات.

وقالت يوتيوب بأنها ستسعى لتطوير التبويب من خلال إضافة مجموعة كبيرة من الصفحات التي تساعد المستخدمين في العثور على المحتوى الذي يبحثون عنه على يوتيوب بشكل سريع وفوري.

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