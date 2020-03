«أنسا» الإيطالية: الدواء جاهز للقضاء على فيروس كورونا

الأمر سيستغرق شهورا قبل أن يتوفر الدواء. [رويترز]

أفادت وكالة “أنسا” الإيطالية، اليوم السبت، بأنه تم تطوير أول عقار يهاجم فيروس كورونا المستجد، ويقوم على جسم مضاد أحادي النسيلة ويفيد بالتعرف على البروتين الذي يستخدمه الفيروس لمهاجمة خلايا جهاز التنفس.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الوكالة قولها، إن البحث نُشِر على موقع “Bio Rxiv” من قِبل فريق بجامعة أوتريخت الهولندية برئاسة الباحث شونيان وانغ.

وقال الباحثون لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن الأمر سيستغرق شهورا قبل أن يتوفر الدواء لأنه سيتعين اختباره للحصول على إجابات بشأن مدى سلامته وفعاليته.

وأشار البحث إلى أنه من خلال الارتباط ببروتين سبايك الموجود على سطح فيروس كورونا الجديد، يمنع الجسم المضاد وحيد النسيلة من ربط الخلايا، وبهذه الطريقة يصبح من المستحيل اختراق الفيروس لها لتتكاثر.

وأوضح البحث أنه ولهذا السبب فإن الباحثين مقتنعون بأن الأجسام المضادة لها إمكانات مهمة “للعلاج والوقاية من كوفيد – 19”.

وأوضحت الوكالة الإيطالية أن الباحثين كانوا يعملون بالفعل على جسم مضاد لـ”Sars” عندما انفجر وباء “Covid-19” أو”Sars2″، وأدركوا أن الأجسام المضادة الفعالة ضد المرض الأول يمكن أن تمنع الثاني أيضا.

وأكد الباحثون أن الدراسات لا تزال جارية، وأنه يجب أن يخضع الجسم المضاد لاختبارات صارمة للغاية.

ويأمل الباحثون في إقناع شركات الأدوية بتصنيع العقار الجديد، مؤكدين أن ذلك سيتيح تطوير لقاح ضد الفيروس المستجد.

