بسبب كورونا.. أبل تقيم مؤتمر المطورين عبر الإنترنت

أعلنت شركة أبل عن تأجيل إقامة مؤتمر المطورين العالمي السنوي الخاص إلى مايو المقبل حيث سينظم عبر شبكة الانترنت وفقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، واصفة فكرة عقد المؤتمر بهذه الطريقة بالمميزة، مبينة أنها ستجمع أكبر قدر ممكن من المختصين والمطورين والصحفيين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبل “تيم كوك”، اليوم السبت، في تغريدة بموقع “تويتر”، إن الشركة الرائدة في مجال الصناعات الإلكترونية أغلقت بشكل مؤقتا كافة المتاجر التابعة لها خارج دولة الصين كإجراء احترازي لمكافحة جائحة كورونا حتى يوم 27 من مارس الجاري.

وأضاف كوك أن أبل خصصت 15 مليون دولار كمساعدات ومساهمة منها لبعض الدول في العالم لمكافحة فيروس كورونا.

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