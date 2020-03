كمامه بالألماس [مجلة هي]

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام الجدل مجددا بعد أن نشرت إحدى متابعاتها صورة لشكل الكمامة التي ترتديها الفنانة.

ونشرت المتابعة الصورة وأشارت لحساب الفنانة على تويتر.

وجاء رد أحلام عبر إعادة نشر التغريدة، ما زاد من الشكوك، رغم أن الكثيرين اعتبروا الصورة مجرد مزحة مع الفنانة أحلام وهي المعروفة بحبها الكبير للألماس والمجوهرات.

