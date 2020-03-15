النجار: ليبيا خالية من كورونا حتى الآن ونسعى لتجهيز مختبرات في مدن أخرى

قال مدير المركز الوطني لمكافحة

الامراض بدر الدين النجار إن ليبيا لم تسجل حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا

المستجد ولا صحة للأخبار المتداولة حول الإصابات ولم تثبت في جميع العينات التي تم

تحليلها في المختبر المرجعي.

وأضاف النجار، في تصريح صحفي السبت، أن

تجهيز المختبرات من المفترض أن يكون في المدن الكبرى لتحليل العينات للإصابة

بفيروس كورونا، موضحا أن المكان الذي تتوفر فيه إمكانيات جيدة الآن هو المختبر

المرجعي لصحة المجتمع الموجود في المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس.

وأشار النجار الى أن مدير إدارة

مختبرات الصحة العامة سافر إلى بنغازي لتجهيز مختبر لتعريف بفيروس كورونا، حيث قطع

شوطا كبيرا ولايزال يحتاج لبعض التعديلات ليكون جاهز في أيام.

وبين النجار أنه سيكون هناك مركز

لتعريف عينات فيروس كورونا في مدينة مصراتة وطبرق وزوارة والجنوب حسب الإمكانيات،

ولازال هناك تطور في التجهيزات، وبمرور الوقت ستترتب الآلية وتدريب العناصر الطبية

في طريقة خذ العينة والاتفاق على آلية لإرسالها للمختبرات للتعريف.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي فائز

السراج أعلن حالة الطوارئ في ليبيا وتعليق الدراسة وإغلاق المنافذ لمواجهة فيروس

كورونا.

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