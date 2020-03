«رعب وخوف» من كورونا على متن طائرة لبنانية

تعمدوا السعال في وجوه الركاب عند خروجهم لنقل عدوى فيروس كورونا إليهم [بوابة فيتو]

وسط حالة الرعب التي تجتاح العالم من فيروس كورونا، اندلع شجار على متن طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، خلال رحلتها من الرياض إلى بيروت، بعد رفض بعض المسافرين وضع الكمامات وتعمدهم العطس بوجه ركاب آخرين.

وتداول متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يصور الحادثة لحظة هبوط الطائرة وتوجه الركاب إلى باب الخروج.

لكن قناة “إل بي سي أي ” اللبنانية روت ما حصل على متن الطائرة، وقالت إن هناك شبانا تعمدوا السعال في وجوه الركاب عند خروجهم لنقل عدوى فيروس كورونا إليهم.

وذكر الموقع الرسمي للقناة الفضائية، أن الأزمة حدثت بسبب قيام الفريق التقني والإعلامي التابع لها، بتصوير الإجراءات الوقائية المتبعة عند الخروج من الطائرة في مواجهة فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أشارت القناة إلى أنه بمجرد أن حطت الطائرة على مدرج مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بدأ الفريق بتصوير لحظة خروج الركاب لتوثيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا خاصة أنه اتخذت إجراءات نوعية عبر ارتداء لباس خاص لمنع نقل والتقاط فيروس كورونا.

وتابعت: “كانت عملية التصوير تهدف لعرض الفيديو في إطار حملة التوعية التي أطلقتها القناة من أجل حث جميع اللبنانيين على اتخاذ أقصى درجات الحيطة بمواجهة فيروس بات يهدد العالم بأسره”.

وواصلت: “إلا أن عملية التصوير أزعجت إحدى الراكبات التي طلبت وقف عملية التصوير، ومع أن الفريق أوضح أن التصوير ليس لها شخصيا أو أياً من الركاب إلا أنها أصرت على موقفها فما كان من أشخاص كانوا معها إلا وأن تهجموا على فريق الـLBCI وتعرضوا له بألفاظ نابية ما أدى إلى إشكال على متن الطائرة وتعرض شخص من فريق العمل لجروح في عينه”.

واختتم موقع القناة: “بلغ الأمر بالمعتدين حد التهكم إلى افتعال السعال في وجه أحد أعضاء فريق عمل المحطة،‎ وهنا تدخلت القوى الأمنية لفض الإشكال وإعادة الهدوء على الطائرة”.

