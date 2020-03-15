انطلاق حراك مدني باسم “شباب ضد كورونا” لتوعية المواطنين والكشف الطبي عليهم في شوارع طرابلس

قال الناطق باسم جهاز

الإسعاف والطوارئ أسامة علي، الأحد، إن الجهاز نظم حراكا طبيا تحت مسمى “شباب

ضد كورونا” يستهدف فيه المواطنين بالتوعية والكشف الطبي.

وأضاف علي في تصريح

للرائد، أن هذا الحراك يضم أكثر من 200 متطوع مابين كادر طبي ومدني موزعين في نقاط

في شوارع مدينة طرابلس للكشف الحراري وفي حالة اشتباه أي شخص بكورونا يحال إلى المركز الوطني لمكافحة

الإمراض لاتخاذ الإجراءات الطبية حياله.

وأوضح علي، أن الكادر

الطبي هو من يقوم بالتحاليل والكشوفات الطبية أما المتطوعين غير المختصين يوزعون

على المقاهي والمخابز والأماكن العامة ليقوموا بإعطاء المواطنين كمامات وقفازات

طبية ومعقمات.

وأشار علي إلى أنهم

يسعون إلى تطوير الحراك وانتشاره في كافة المدن الليبية منها مصراتة والجفرة وسبها

وبراك الشاطئ بطلب خاص منهم بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة

الصحة.

يشار إلى أن المجلس

الرئاسي أعلن السبت حالة الطوارئ والتعبئة

للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الذي تفشي في جل مدن العالم.

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