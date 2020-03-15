متجر يبتدع حيلة ذكية لمنع سرقة ورق التواليت

شهدت الفترة الماضية ازدياد الطلب على ورق التواليت من أجل استخدامه في الوقاية من فيروس كورونا من خلال تجفيف اليدين فيه لمرة واحدة ورميه.

واشتكت مجموعة كبيرة من المتاجر من نقص في المادة، بالإضافة لحدوث سرقات لورق تواليت.

ودفع هذا الأمر متجرا يابانيا يقع في مقاطعة نيجاتا الواقعة في جزيرة هونشو إلى وضع تعويذة في الحمامات لردع اللصوص.

وعمد المتجر لتعليق لافتات تشير لشخصيات الكانجي المشؤومة، بالإضافة إلى رموز 3 عيون.

وقال أحد المسؤولين في المتجر إنهم اضطروا لاتباع هذه الطريقة بعد نفاد 20 لفة من ورق التواليت خلال يوم واحد، وأكد لجوء الناس لسرقتها من الحمامات عوضا عن شرائها من المتجر.

وأكد المسؤول نجاح خطته بعد أن حدت من السرقة، وبرر نجاح الخطة بخوف الناس من اللعنات.

وشارك المسؤول فكرته على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيد الكثيرون هذه الفكرة ووصفوها بالرائعة، لأن الناس لن تعرض نفسها لخطر اللعنات من أجل الحصول على ورق التواليت.

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