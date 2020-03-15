هواوي تنافس آبل بساعة مميزة

كشفت شركة هواوي الصينية من خلال علامتها التجارية Honor عن ساعة جديدة قادرة على منافسة ساعات آبل أطلقت عليها اسم Magic Watch 2.

وستعمل الساعة بمعالج Kirin A1 أو Cortex-M7 الذي يتميز بانخفاض استهلاكه من الطاقة.

وزودت الشركة الصينية ساعتها الجديدة بمجموعة كبيرة من المميزات كميزة مراقبة النشاط البدني، معدل النشاط، المشي والجري، بالإضافة لقياس معدل نبضات القلب، مراقبة النوم، وخدمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

ومن خلال الساعة الجديدة سيكون المستخدم قادرا على التحكم بالموسيقى، الرد على المكالمات، واستقبال الرسائل وذلك من خلال ربط الهاتف بالبلوتوث.

وتعد بطارية هذه الساعة أحد أهم ميزاتها، فهي قادرة على العمل لمدة أسبوعين بفضل ميزة توفير الطاقة التي تعمل على مراقبة عمل التطبيقات وإيقاف عمل التطبيقات غير المستخدمة.

يذكر أن الشركة الصينية لم تقدم لنا أي معلومات حول موعد طرح الساعة الجديدة في الأسواق وسعرها.

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