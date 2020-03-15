الكشف عن شاشة يابانية تشحن اللاب توب

أعلنت شركة إيزو اليابانية عن شاشة جديدة مميزة قادرة على شحن أجهزة اللاب توب أطلقت عليها اسم Color Edge Cs2740.

وزودت الشركة اليابانية شاشتها الجديدة بلوحة IPS بقياس 27 بوصة ودقة عرض تصل إلى 3840*2160، وإضاءة خلفية LED بسطوع 350 نيت.

وتتميز الشاشة الجديدة بقدرتها على عرض فيديوهات بدقة 4K، وبتغطيتها لنطاق أودبي RGB بنسبة 99%.

وعمدت إيزو لمعايرة الشاشة بدقة من أجل الكشف عن الإضاءة غير المتساوية، كما أتاحت الفرصة للمستخدم لكي يقوم بمعايرة الشاشة تلقائيا من خلال برنامج Color Navigator خلال دقيقة ونصف.

وستحتوي الشاشة على منفذ USB-C يتيح إمكانية شحن أجهزة الحاسوب المحمولة من الشاشة بقوة 60 واط، محور USB يحتوي على 4 منافذ لتوصيل الفأرة، لوحة المفاتيح، والأقراص الصلبة الخارجية.

وسيصل المستخدم الحواسيب بالشاشة من خلال منفذ HDMI ومنفذ Display Port.

الجدير بالذكر أن إيزو لم تكشف عن سعر شاشتها الجديدة التي ستطرحها في الأسواق خلال شهر مايو القادم.

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