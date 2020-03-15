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شاروخان يؤيد قرارا قاسيا لمنع تفشي كورونا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشر النجم الهندي شاروخان على حسابه في تويتر تغريدة عبّر من خلالها عن تأييده لقرار مجلس مراقبة لعبة الكريكت بتأجيل الدوري للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد نجم بولييود على أن الوضع الصحي وأمان الناس يأتي في المقام الأول، رغم حبه الشديد لدوري الكريكت.

وتمنى النجم الهندي أن ينتصر العالم على هذا الوباء الذي شل كافة مفاصل الحياة في عدد كبير من البلدان وأدى لتوقف مجموعة كبيرة من النشاطات.

وأكد شاروخان الذي اختير ليكون الواجهة الإعلانية للدوري الهندي للكريكت 2020 على أن قرار تأجيل المباريات من 29 مارس وحتى 15 أبريل قرار منطقي للغاية، وذلك من أجل مساعدة الحكومة في السيطرة على هذا الوباء.

يذكر أن عدد الإصابات المسجلة في الهند ارتفع إلى 80 حالة توفي منهم شخصان حتى الآن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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