“فانز” تطلق أحذية خاصة بمرض التوحد

أطلقت شركة فانز الأمريكية أحذية جديدة خاصة بمرض التوحد أطلقت عليها اسم Vans Autism Awearness Collection.

وصممت الشركة الأمريكية الأحذية الجديدة بالتعاون مع المجلس الدولي للاعتماد ومعايير التعلم المستمر، وأكدت على أن هذه الأحذية صديقة للحواس.

وستحتوي الأحذية على لوحة ألوان مهدئة، وميزات تركز على حواس اللمس والإشارة للصوت.

وقالت الشركة الأمريكية إن الحذاء الجديد سيتوافق مع عدد من المشكلات الحسية كفرط الحساسية، ومشكلات تثيرها محفزات مثل الضوء، الصوت أو الرائحة أو اللمس.

وقالت الشركة الأمريكية إنها ستطرح الأحذية الجديدة على الإنترنت مع قمصان نصف كم وكم طويل بألوان رائعة وهادئة.

يذكر أن فانز الأمريكية لم تكشف عن سعر الأحذية التي ستطرحها في الأسواق خلال الفترة القادمة.

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