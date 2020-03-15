شركة ألمانية تطلق سماعة حديثة ومتطورة

كشفت شركة Sennheiser الألمانية عن سماعة جديدة بميزات حديثة ومتطورة أطلقت عليها اسم Sennheiser Momentum True Wireless 2.

وستأتي السماعة الجديدة أصغر بـ2 ملم من السماعة السابقة التي أطلقتها الشركة الألمانية سابقا.

وتتميز الساعة الجديدة بقدرتها على مقاومة الماء وفق معيار IPX4 وبدعمها لتقنية البلوتوث 5.1، تقنية AAC، ومعايير AptX.

وستدعم السماعة الجديدة نمط مرور الصوتيات ونمط إلغاء الضوضاء، بالإضافة لإمكانية تشغيل السماعة اليمنى لوحدها.

وزودت الشركة الألمانية الساعة ببطارية تجعلها تعمل لمدة 7 ساعات متواصلة ولـ 28 ساعة في حال تم شحنها من خلال الحافظة، وبشريحة بلوتوث تعمل على حل مشكلة نفاد الشحن بشكل سريع.

وستوفر الشركة الألمانية السماعة الجديدة باللون الأسود حاليا على أن تطلقها لاحقا باللون الأبيض.

يذكر أن Sennheiser ستطلق سماعتها الجديدة في الأسواق خلال أبريل القادم بسعر 300 دولار أمريكي.

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