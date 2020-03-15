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شاهد كيف احتفل أطباء ووهان بالانتصار على كورونا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

احتفل أطباء من مدينة ووهان الصينية بؤرة مرض الكورونا بالانتصار على المرض وبإغلاق آخر مستشفى طارئ بني في المدينة لمكافحة الفيروس من خلال نزع الكمامات.

حيث انتشر مقطع فيديو على مواقع الإنترنت ظهر من خلاله الأطباء والممرضون وهم يقومون بخلع الكمامات بشكل متتالي مع وصول الكاميرا إليهم لعدم حاجتهم إليها بعد مغادرة آخر مريضة للمستشفى.

وحظي المقطع بإعجاب رواد شبكة الإنترنت، الذين عبّروا عن سعادتهم بقدرة الصين على هزم الفيروس الفتاك.

ويعد هذا المستشفى واحدا من 14 مستشفى طارئا بنتها الصين بشكل مؤقت من أجل استيعاب المرضى المصابين بمرض كورونا.

وساهم الحجر الصحي الصارم الذي فرضته السلطات الصينية على المواطنين في الحد من انتشار المرض والسيطرة عليه، حيث تراجع عدد المصابين به بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

يذكر أن عدد الإصابات بالصين تجاوز 80 ألف إصابة شفي منهم أكثر من 65500 حالة في حين بلغ عدد الوفيات حوالي 3200 حالة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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