بعد جائحة كورونا.. كيف تعقم هاتفك؟

حذر الكثير من المختصين من خطورة عدم تعقيم الهواتف الذكية، التي تعد مكانًا مثاليًا لتواجد الفيروسات، لاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي يعيش على الأسطح الصلبة وينتقل من خلالها إلى المستخدم، إذا كيف نقوم بتعقيم الهواتف دون إتلافها.

الدكتور لينا سيريك، عالمة الأحياء الدقيقة في جامعة لندن شرحت كيفية تعقيم الهاتف في مقطع فيديو تم نشره في موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

أولًا يجب أن نقوم بإغلاق الهاتف ومن ثم إزالة غطاء الحماية، وتحذر الشركات المصنعة للهواتف من سكب أي سوائل كيميائية على الهاتف لأن ذلك سيتسبب بإتلافه حتمًا وفقدان ضمانها.

بعد ذلك، اجلب قطعة قماش وبللها بالماء والصابون بكمية معقولة، ثم قُم بمسح الشاشة وظهر الهاتف، مع الانتباه ألا يصل السائل إلى مداخل وفتحات الجهاز لاسيما مدخل الشاحن والسماعة، فهذا قد يؤدي لتلفه أيضًا، ثم بقطعة قماش ناشفة قم بتجفيف الهاتف.

وبحسب الدكتور لينا التي قامت باختبار نسبة البكتيريا والفيروسات على الهاتف بعد أن قامت بعملية التنظيف بالطريق التي سبق ذكرها، وذلك عبر جهاز مخصص للمسح الضوئي، فإن هاتف آيفون مثلًا كانت نسبة البكتيريا والفيروسات عليه بدرجة 92، وبعد عملية التنظيف أصبحت 2 فقط.

وأخيرًا قدمت لنا نصيحة، تنص على إبعاد الهاتف عن الوجه قدر الإمكان واستخدام سماعات الرأس أو البلوتوث عن المكالمات، وذلك لأن الفيروس يدخل إلى جسم الإنسان عن طريق العين أو الأنف أو الأذن.

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