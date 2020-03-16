سماء طهران تُمطر «باذنجاناً» لن تصدق

نشر نشطاء من مدينة طهران مقاطع فيديو مختلفة، تظهر انهمار حبات من الباذنجان على رؤوس المارة في الشارع.

وبالرغم من مخملية الحكاية التي لم يتسن لـRT التأكد من صحتها، إلا أنها تبدو مضحكة بعض الشيء، في زمن تواجه فيه إيران أزمة قاتلة بفيروس كورونا.

وقال: حميد رضا غودرزي نائب محافظ طهران للشؤون الأمنية والعسكرية، إن الفيديوهات التي انتشرت اليوم وبشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وظهر فيها الباذنجان يتساقط من السماء، كانت بفعل استخدام خدع سينمائية من قبل مواطن في العاصمة طهران.

وذكرت وكالات أنباء إيرانية أن المصمم الإيراني أمين تقي بور إيراني، الذي يعمل في الخدع السينمائية في هوليود في الولايات المتحدة، هو الذي يقف خلف ظهور هذه الفيديوهات وهو من ركبها.

وكان تقي بور قد زار طهران، بعد وفاة والده لكنه لم يتمكن من العودة بسبب تعليق الرحلات الجوية جراء تفشي كورونا.

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