الحرس البلدي: قمنا بجولات تفتيشية على المحال وأحلنا مستغلي الأزمة إلى النيابة

قال مدير مكتب الإعلام بجهاز الحرس البلدي طرابلس يوسف

القيلوشي، الاثنين، إن الجهاز يقوم بجولات صباحية ومسائية على كافة أصحاب الأنشطة

التجارية ويحثهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لمجابهة فيروس كورونا.

وأوضح القيلوشي، في تصريح للرائد، أن سبب إصدار قرار

يقضي بإغلاق كافة المطاعم والمقاهي والمخابز بعد الساعة الرابعة مساء أن وقت

الذروة يبدأ بعد هذه الساعة، مضيفا أن المخالفين لهذه الإجراءات ستقفل محالهم

ويحالون إلى النيابة.

وأكد القيلوشي أنهم أقفلوا صيدليات ومحال المعدات الطبية

في شارع المعدات بابن عاشور؛ لاستغلالهم طلب المواطنين على الكمامات والمعقمات

والقفازات الطبية ورفع أسعارها، وأقفلوا محال في منطقة الكريمية وأحيل أصحاب هذه

الأنشطة إلى النيابة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأضاف القيلوشي، أن الجهاز مستمر في هذه الجولات خاصة في

المخابز التي يكون الإقبال عليها كبير من المواطنين فقام أعضاء الجهاز بإرشادات

وتوعية تثقيفية للعاملين بالمخابز.

وبين القيلوشي الخطوات التي يجب أن يتخدها أصحاب الأنشطة

داخل محالهم وهي التزام العاملين بارتداء الكمامات والقفازات أثناء فترة عملهم

ومنع عرض اللحوم خارح المحال نهائيا وعدم السماح للمواطنين بلمس رغيف الخبز، ويوزع

عن طريق عامل المخبز.

يشار إلى أن جهاز الحرس البلدي يقوم بعدة جولات توعية

وتنبيهات منذ إعلان المجلس الرئاسي حالة الطوارئ لمجابهة فيروس كورونا.

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