قتيل فيلا «نانسي» قتل عمدا هذا هو الدليل

الوفاة ناجمة عن نزف دموي وتهتك دماغي سببه تعدد المرامي النارية [ارشيف]

كشفت محامية أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم، مفاجأة مدوية، حول أخر مستجدات قضية القتيل محمد الموسى وقالت أن التقرير الطبي لتشريح جثة القتيل أظهر توفر نية القتل العمد لدى زوج الفنانة عجرم.

وأضافت المحامية رهاب بيطار في تغريدة لها على حسابها بموقع تويتر “‏إن تعدد الطلقات النارية القاتلة يشير إلى نية القاتل في الإجهاز على الضحية”، وذكرت في تغريدة أخرى أن “‏الوفاة ناجمة عن نزف دموي وتهتك دماغي سببه تعدد المرامي النارية”.

وتحدث في مقطع فيديو نشرته، أن التقرير سيحول غدا إلى مكتب المحامي العام بشكل رسمي، ومن جانبها وجهة الشكر لكل أعضاء لجنة الأطباء الذين شاركوا في التقرير.

وكانت المحامية رهاب البيطار، قد تقدمت في 13 فبراير الماضي، بطلب لإعادة تشريح جثة محمد الموسى، قائلة عبر “تويتر”: “لقد تقدمنا بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية، وقد وافق القاضي منصور على طلبها”.

وتعود تفاصيل الجريمة لـ 5 يناير الماضي، حين أطلق الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، 17 رصاصة على الشاب السوري محمد الموسى الذي اقتحم مسكنه، بينما ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي أن القتيل كان يعمل في الفيلا، في حين قالت أسرة نانسي إنه أقدم على السرقة وقتله فادي الهاشم دفاعا عن النفس.

وشيع السوريون الاثنين الماضي جثمان محمد الموسى، بعد 50 يوما من وقوع الجريمة.

