محمد عبده يحذر السعوديين والعرب من وباء الكورونا

أطلق فنان العرب محمد عبده رسالة تحذيرية وجهها للشعب العربي عموما والسعودي خصوصا حذر من خلالها من فيروس كورونا.

وألقى محمد عبده الرسالة من خلال مقطع فيديو نشرته شركة روتانا في حسابها الرسمي على تويتر، وأوصى من خلالها الشعوب العربية بالالتزام بالإرشادات والتعليمات التي تطلقها منظمات الصحة العالمية.

وطلب محمد عبده من الشعوب العربية عدم الاستهتار بهذا الأمر، لأن انتشار المرض سريع للغاية.

وتطرق فنان العرب لدور الإعلام في رفع الروح المعنوية لدى الناس من أجل مواجهة المرض، وطلب منهم نشر تعليمات تساعد الناس على تجاوز المحنة ولا تجعلهم يشعرون بالخوف أو الهلع.

وختم محمد عبده رسالته بدعاء تمنى من خلاله الشفاء للمرضى بهذا المرض، وعدم إصابة أحد به.

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