مُعمِّرة صينية تهزم فيروس كورونا في أسبوع

نجحت المُعمّرة الصينية تشانغ غوانغ فن البالغة من العمر 103 أعوام في هزيمة فيروس كورونا والتغلب عليه خلال 6 أيام فقط، لتكون أكبر شخص في العالم يصاب بالمرض ويشفى منه.

وقال أحد الأطباء الذين أشرفوا على علاجها إن تشانغ شفيت لأنها لم تكن تعاني من أي أمراض أخرى.

وشُخصت إصابة تشانغ بالكورونا يوم 1 مارس الجاري، وكانت في حالة صحية خطرة هددت حياتها، حيث عجزت عن التواصل مع الأطباء والممرضين.

ولكن بعد أن خضعت لجلسات علاج وتغذية مكثفة استطاعت مقاومة المرض ومحاربته حتى تمكنت من هزيمته.

ولا تعد تشانع أول معمرة تنتصر على المرض إذ سبقها معمر يبلغ من العمر 101 حيث استطاع هزيمة المرض خلال أسبوع واحد فقط.

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