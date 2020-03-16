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محمد رمضان يكتسح “يوتيوب مصر” بـ”تسونامي”

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق الفنان المصري محمد رمضان أغنية جديدة حملت اسم تسونامي استطاع من خلالها تصدر اليوتيوب في مصر بشكل سريع.

حيث حققت الأغنية الجديدة 600 ألف مشاهدة بعد ساعة من طرحها على القناة الرسمية الخاصة بالفنان المصري على يوتيوب.

وتفاعل عشاق محمد رمضان مع الأغنية بشكل كبير وتركوا مجموعة كبيرة من التعليقات الجميلة حول الأغنية.

وأغنية تسونامي من كلمات إسلام شنيدي وإسلام كنكا وألحان المدفعجية وتوزيع الديزل.

يذكر أن النجم المصري أطلق مؤخرا فيديو كليب لأغنيته أنت جدع، وحقق الفيديو كليب أكثر من 5 ملايين مشاهدة خلال أسبوع واحد من طرحه على يويتوب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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