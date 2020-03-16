محمد رمضان يكتسح “يوتيوب مصر” بـ”تسونامي”

أطلق الفنان المصري محمد رمضان أغنية جديدة حملت اسم تسونامي استطاع من خلالها تصدر اليوتيوب في مصر بشكل سريع.

حيث حققت الأغنية الجديدة 600 ألف مشاهدة بعد ساعة من طرحها على القناة الرسمية الخاصة بالفنان المصري على يوتيوب.

وتفاعل عشاق محمد رمضان مع الأغنية بشكل كبير وتركوا مجموعة كبيرة من التعليقات الجميلة حول الأغنية.

وأغنية تسونامي من كلمات إسلام شنيدي وإسلام كنكا وألحان المدفعجية وتوزيع الديزل.

يذكر أن النجم المصري أطلق مؤخرا فيديو كليب لأغنيته أنت جدع، وحقق الفيديو كليب أكثر من 5 ملايين مشاهدة خلال أسبوع واحد من طرحه على يويتوب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية