سامسونغ تطلق هاتفا جديدا من الفئة المتوسطة

رفعت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية النقاب عن هاتف جديد من الفئة المتوسطة أطلقت عليه اسم Galaxy A51.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon Exynos 9611 ثماني النوى بتردد يصل إلى 2.3 غيغا هرتز، ومعالج رسوميات ARM Mail-G72 MP3، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف بشاشة Super AMOLED مقاس 6.5 بوصة، ودقة عرض 1080* 2400 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 48، 12، 5 ميغا بيكسل.

وأحاطت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد 7.973158 ملم.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 64 و128 غيغابايت والعشوائية 4 غيغابايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 15 واط، منفذ 3.5 للسماعات، منفذ USB 2.0 Type-C، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية ستطلق هاتفها الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 250 دولارا أمريكيا.

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