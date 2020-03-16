تسريبات تكشف مواصفات أحدث هواتف شركة “فيفو”

كشفت مجموعة من التقارير قرب إعلان شركة فيفو الصينية عن هاتف جديد بمواصفات مميزة سيحمل اسم Vivo V19.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 712 ونظام تشغيل Android 10 وواجهة Fun touch OS.

وسيأتي الهاتف الجديد بشاشة Super AMOLED مقاس 6.44 بوصة ودقة عرض FHD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و8 ميغا بيكسل.

أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية لـ8 غيغا بايت.

ويتميز الجهاز ببطاريته التي ستأتي بسعة 4500 ميلي أمبير وستدعم خاصية الشحن السريع بقوة 33 واط.

يذكر أن التسريبات لم تستطع أن تكشف عن موعد إصدار الهاتف الجديد في الأسواق وسعره.

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