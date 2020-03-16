“تاغ هوير” السويسرية تطلق ساعة ذكية فاخرة

كشفت شركة تاغ هوير السويسرية عن ساعة ذكية فاخرة أطلقت عليها اسم Connected. وتميزت الساعة الجديدة بتصميمها الأنيق والفاخر، وباحتوائها على مجموعة كبيرة من المميزات.

وستعمل الساعة الجديدة بمعالج Snapdragon Wear 3100، ونظام تشغيل Wear OS، وأنوية ARM Cortex-A7.

وزودت الشركة السويسرية الساعة بشاشة OLED بمقاس 1.39 بوصة وبدقة عرض 454*454. كما ستحتوي على بطارية بسعة 430 ميلي أمبير تجعل الساعة تعمل لمدة يوم في الأحوال العادية ولمدة 6 ساعات فقط في حال تم تشغيل نظام GPS والموسيقى.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذه الساعة 8 غيغا بايت والعشوائية 1 غيغا بايت، وستدعم تقنية البلوتوث، شبكة Wlan، وتقنية LTE، وسيتمكن المستخدم من استعمال المساعد الصوتي لاحتوائها على ميكرفون مدمج.

وستحتوي الساعة على جيرسكوب، ومستشعر لقياس دقات القلب، وزرين لاستعمال وظائف الساعة، وتاج دورا لتصفح قوائم الساعة.

وستضم الساعة تطبيق Golf الذي يحتوي على 40 ألفا من مسارات الألعاب، وستدعم مختلف الأنشطة الرياضية كالجري، ركوب الدراجات وغيرها، كما يمكنها استيراد البيانات التي تجمع عن طريق تطبيقات الصحة المختلفة.

يذكر أن الشركة السويسرية ستطلق ساعتها الفاخرة بموديلين الأول مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وسيبلغ سعره 1700 يورو، والثاني مصنوع من التيتانيوم وسيصل سعره إلى 2200 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية