الرعاية الصحية تطالب مديري المصارف بتجنيب المواطنين الازدحام للوقاية من “كورونا”

أوضح المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتطعيم ورئيس قسم الصحة المدرسية بمكتب الرعاية الصحية طرابلس الصادق مفتاح بهيليل، الاثنين، أن هناك عدة نقاط هامة يجب أن يتبعها المواطنون عند الاصطفاف بالمصارف والأسواق التجارية للوقاية من فايروس كورونا.

وطالب بهيليل، في تصريح لـ الرائد، إدارة المصارف باتخاذ خطوات هامة وتجنب الازدحام للمواطنين من خلال توفير عدد مضاعف من شبابيك السحب وأن تحرص على وجود تباعد بين المواطنين من حيث المسافة بينهم.

وشدد بهيليل على أن تكون المصارف ذات تهوية جيدة ومفتوح، لافتا بتواصل إدارة المصرف مع الخدمات الصحية بالبلديات، لمساعدتهم بالتوجيهات الصحية للمواطنين مثل ارتداء الكمامة عند الدخول للاماكن المزدحمة، والإكثار من غسل اليدين عند لمس أي جسم، وعدم التصافح بين المواطنين، وتجنب الخروج من باب الدخول.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اتفق مع إدارة مصرف ليبيا المركزي على صرف مرتبات شهري يناير وفبراير بصورة عاجلة للمواطنين.

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