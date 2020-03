رغم ارتفاع مبيعاته.. «ديتول» لا يقّتل فيروس كورونا

فعالية “ديتول” لم تثبت علمياً حتى الآن. [رويترز]

أصاب فيروس كورونا المستجد بحسب آخر إحصائيات حتى مساء الاثنين، أكثر من 181 ألفا في 160 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 7 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

وارتفعت مبيعات منتجات Dettol المطهرة في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا الجديد حول العالم.

وينظر الكثيرون إلى المطهر على أنه يوفر الحماية ضد انتشار المرض، على الرغم من أن فعاليته لم تثبت علمياً حتى الآن.

ومع زيادة عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا القاتل، يحاول البعض إيجاد طرق للوقاية من الإصابة، فتهافت المواطنين إلى شراء المعقمات لمحاربة هذا المرض، وكان على رأس هذه الطرق استخدام منتجات التطهير تحديداً “ديتول”.

واستغل كثير من التجار في ليبيا، إقبال الناس على شراء هذه المطهرات والمعقمات، فرفع التجار أسعارها، وسببت حالة الذعر والرعب التي تسيطر على الليبيين مع تحول كورونا إلى وباء عالمي وانتشاره في منطقة الشرق الأوسط ودول الجوار.

وروج البعض أن منتجات تطهير “ديتول” يمكنها أن تقتل فيروس كورونا، وبالتالي تمنع إصابة الإنسان به، حتى أن البعض اقترحوا تخزين كميات كبيرة من منتجات “ديتول” لاستخدامها باستمرار.

وبسبب رفع أسعار المطهرات والمعقمات خالفت شركة “مطلع الفجر” الموزع لمنتجات “ديتول” بنسبة متباينة جاوزت 25% بعد زيادة الطلب عليها خلال هذه الفترة، ما دعا الأمر لقيام جهاز مكافحة الظواهر السلبية التابع للحكومة الليبية المؤقتة في شرق ليبي،ا بإغلاق الشركة، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الجهات الحكومية وتتخذها حيال المخالفين والمتلاعبين في الأسواق.

هذا ونفت الشركة المصنعة لمنتج “ديتول” أن يكون السائل المضاد للجراثيم لديه القدرة على القضاء على فيروس كورونا.

وأكدت الشركة أن منتجات “ديتول” يمكنها قتل عدد كبير من سلالات الفيروسات كتلك التي تسبب نزلات البرد، إلا أنه لم يتم اختباره على سلالات فيروس كورونا القاتل، لذلك فإن “ديتول” لا يحمي من كورونا.

ووضح عدد من الأطباء أن المادة الفعالة في “ديتول” هي “الكلوروكسيلينول” وهو مطهر عديد الاستخدامات يمكنه القضاء على عدد كبير من البكتيريا والفيروسات ويمكن استخدامها لتطهير الأسطح الصلبة والجروح كما يمكن مزجه مع الصابون.

كما أكد الأطباء أن مادة “الكلوروكسيلينول” هي مادة سامة لذلك لا يجب استخدامها إلا للتطهير فقط ولا يمكن وضعها على الطعام أو تناولها، ونوه بعضهم بأن من المستبعد تجربة “ديتول” على الفيروس النشط.

ومع ذلك، فإن “ديتول” يمكنه أن يقلل من خطر الإصابة بـ”كورونا ” وذلك باستخدامه لغسيل الأيادي بشكل منتظم، وهي نفس النتيجة التي يحصل عليها أي شخص بغسل يديه لمدة 20 ثانية متواصلة بالصابون العادي.

وفي سياقٍ ذي صلة، قررت إدارة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حذف أي تعليق يشجع على استخدام “ديتول” كحل لمشكلة انتشار كورونا، وذلك خوفاً من أن يقوم البعض بتناوله وهو ما قد يسبب مشاكل صحية خطيرة.

