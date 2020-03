نصح الدول بأن تعمل على الحد من تواصل الناس لمنع نشر العدوى [العربية]

طالبت منظمة الصحة العالمية دول العالم بمزيد من الإجراءات،وأضافت إن الطريقة المثلى لتفادي الإصابات وإنقاذ الأرواح هي كسر سلسلة انتقال العدوى من خلال الفحص والعزل.

أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا يشكل اكبر ازمة صحية عالمية كبيرة في عصرنا داعية دول العالم إلى عزل كافة المصابين كورونا المستجد من أجل قطع سلسلة انتشار الفيروس.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية “تيدروس أدهانوم غيبريسوس” إن عدد الوفيات والإصابات بكورونا في أنحاء العالم تجاوز الأعداد التي تم تسجيلُها في الصين معتبراً أن استراتيجية العزل أظهرت فعالية في الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة.

وقال غيبريسوس إن الأزمة الراهنة عالمية والأيام المقبلة ستكون اختباراً للثقة بالعلم مشيراً إلى أنه نصح الدول بأن تعمل على الحد من تواصل الناس لمنع نشر العدوى.

toolTips(‘.classtoolTips1′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘); toolTips(‘.classtoolTips1′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘);

The post الصحة العالمية: عزل المصابين أنجع طريقة لمنع إنتشار «كورونا» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا