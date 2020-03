رجل يقتل زوجته قبل حفل زفافهما

قام بوضع جثمانها في حقيبة نوم [ارم نيوز]

كشف الأمن الكويتي، الثلاثاء، تفاصيل جريمة راح ضحيتها سيدة، وذلك بعد اعتقال زوجها، إذ اعترف بقتلها، وكشف تفاصيل الحادثة.

وكانت أم الضحية أبلغت عن اختفاء ابنتها بعد أن خرجت إلى العمل، إذ أغلق هاتفها بشكل مفاجئ، موضحة أن ابنتها ”متزوجة من كويتي، وأنه تم عقد قرانهما، لكن لم يتم حفل الزفاف بعد“.

وتم ضبط الزوج عقب شكوك راودت والدة المجني عليها، إذ أقر في التحقيقات بجريمته، وأرشد عن مكان الجثة.

ونقلت صحيفة ”الأنباء“ المحلية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن ضبطت زوج الضحية من خلال تتبعه عن طريق الأقمار الصناعية، عقب تشغيل هاتفه الجوال في الجهراء.

وأوضح المصدر أن المتهم قال خلال التحقيق إنه استدرج الضحية وأركبها معه في سيارته وانطلق بها إلى بر السالمي وقام بضربها بعصا غليظة على رأسها حتى فارقت الحياة.

وأضاف الزوج وهو من أصحاب السوابق، ومدمني المخدرات، أنه بعد قتل الضحية، قام بوضع جثمانها في حقيبة نوم، ووضعها تحت جيف أغنام وأخشاب“، مرجعا سبب الجريمة ”لخلافات عديدة بينهما.

