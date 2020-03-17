النجار: فيروس كورونا لم يدخل ليبيا حتى الآن ونتخذ خطوات احترازية حتى لن نقع في الخطأ التي وقعت فيه إيطاليا

قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر

الدين النجار، الثلاثاء، إن ليبيا لم تسجل أي إصابة حتى الآن بفيروس كورونا، رصدنا

العشرات من حالات الاشتباه، وأُثبت سلبيتها وخلوها من كورونا، وخطواتنا الآن

احترازية واستباقية لمنع دخوله ليبيا.

وأكد النجار، في تصريح صحفي، أن شبكات الرصد

تعمل بفاعلية وقدرة ممتازة للكشف المبكر عن أي حالة اشتباه بالإصابة بالفيروس في

أي جزء من ليبيا، مشيرا إلى أن المبلغ الذي رصده الرئاسي مبدئيا يوفر لنا

احتياجتنا الأساسية، ويرفع من جهوزية المركز إلى قدر معقول.

وأشار النجار أن

إجراء الكاميرات الحرارية للقياس درجة حرارة المسافر إجراء عالمي معمول به في كل

دول العالم، وحيث يتم إجراء كشف الحالة المشتبه بها تحول للعيادة الموجودة في

المنفذ، وتقيّم حالته الصحية مع أخد تاريخ السفر .

وأوضح النجار أن

أفضل إجراء قامت به اللجنة الفنية التسييرية في المركز هو إغلاق كافة الحدود؛ لأن

الجاهزية لدينا ضعيفة، وهناك شح عالمي في الحصول على بعض الأجهزة كجهاز التنفس

الصناعي .

وبين النجار أنه أوقف السفر وأغلقت كافة

الحدود في المنطقة الغربية فيما ستغلق كافة الحدود في المنطقة الشرقية، الخميس

المقبل، لأسابيع حتي يتم رفع الجاهزية لدينا.

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن،

الاثنين، أن نتائج الخمس حالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا جاءت سلبية بعد

أخذ العينات منها وفحصها مختبريا.

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