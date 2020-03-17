تسريبات تكشف مواصفات هاتف موتورولا “الخارق”

كشفت مجموعة من التسريبات عن مواصفات هاتف خارق تستعد شركة موتورولا الأمريكية لطرحه في الأسواق قريبا.

وأكدت التسريبات أن الهاتف الجديد سيحمل اسم Motorola Edge وسيأتي بمواصفات لم توجد في هواتف الشركة السابقة.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 765 ونظام تشغيل Android 10.

وستزود الشركة الأمريكية هاتفها الجديد بشاشة منحنية الحواف بحجم 6.67 بوصة ودقة عرض 1080* 2340 بيكسل.

وستأتي الكاميرا الأمامية لهذا الهاتف بدقة 25 ميغا بيكسل في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية حيث تبلغ دقة الكاميرا الأولى 64 والثانية 16 والثالثة 8 ميغا بيكسل.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 6 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع، منفذان لتركيب شريحتي اتصال، شريحة NFC، منفذ USB-C، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أن التسريبات لم تستطع تحديد موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق ولا معرفة سعره.

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