منوعات

صراع العروش يُصاب بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 6 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انضم نجم مسلسل صراع العروش النرويجي كروستوفر هيفجو لقائمة المشاهير المصابين بفيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة التحاليل التي أجراها إيجابية.

وأعلن النجم البالغ من العمر 41 عاما عن إصابته بنفسه حيث نشر صورة تجمعه وزوجته على حسابه الرسمي في إنستغرام وقال فيها بأنه يعلن من النرويج إصابته بالكورونا.

وأكد على أنه يعيش بحجر صحي في منزله رفقة عائلته، وبأن كل ما يشعر به هو أعراض نزلة البرد فقط.

يذكر أن النجم الذي لعب دور تورموند في مسلسل صراع العروش أعلن انضمامه للموسم الثاني من مسلسل The Witcher قبل أن يتم وقف كافة عمليات التصوير في العمل بسبب انتشار الفيروس الفتاك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك