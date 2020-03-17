صراع العروش يُصاب بفيروس كورونا

انضم نجم مسلسل صراع العروش النرويجي كروستوفر هيفجو لقائمة المشاهير المصابين بفيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة التحاليل التي أجراها إيجابية.

وأعلن النجم البالغ من العمر 41 عاما عن إصابته بنفسه حيث نشر صورة تجمعه وزوجته على حسابه الرسمي في إنستغرام وقال فيها بأنه يعلن من النرويج إصابته بالكورونا.

وأكد على أنه يعيش بحجر صحي في منزله رفقة عائلته، وبأن كل ما يشعر به هو أعراض نزلة البرد فقط.

يذكر أن النجم الذي لعب دور تورموند في مسلسل صراع العروش أعلن انضمامه للموسم الثاني من مسلسل The Witcher قبل أن يتم وقف كافة عمليات التصوير في العمل بسبب انتشار الفيروس الفتاك.

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