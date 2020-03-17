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مونت بلانك الألمانية تطلق سماعة رأس بتقنيات مُطوّرة

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أماطت شركة مونت بلانك الألمانية اللثام عن سماعة رأس جديدة بمواصفات مميزة أطلقت عليها اسم MB 01.

وجاءت السماعة الجديد من نوع Over Ear اللاسلكية، وبتصميم أنيق ومميز للغاية، واحتوت على مجموعة كبيرة من التقنيات المتطورة.

وستعمل السماعة بوحدة كوالكوم QCC5124-Soc، وستدعم عدة تقنيات منها تقنية البلوتوث 5.0، وتقنية Aptx HD، وتقنية aptx Adaptive، وتقنية إلغاء الضوضاء المحيطة بالمستخدم.

وأطلقت الشركة الألمانية مع السماعة تطبيقا خاصا بالهواتف الذكية يساعد المستخدم على التحكم بالسماعة بحسب تفضيلاته من خلال خاصية الإكولايزر.

كما تدعم السماعة المساعدات الصوتية بمختلف أنواعها مما يساعد المستخدم على التحكم بها بكل سهولة.

وتتميز ببطاريتها التي تعمل لمدة 20 ساعة متواصلة، ويمكن شحن البطارية من خلال كابل USB-C، وفي حال تم إيقاف تفعيل خاصية إلغاء الضوضاء سيكون المستخدم قادرا على استخدام السماعة عن طريق كابل صوت حتى ولو كانت فارغة من الشحن.

يذكر أن الشركة الألمانية ستطلق سماعتها الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 590 يورو.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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