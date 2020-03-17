شركة HMD تطرح هاتف Nokai C2

رفعت شركة HMD الفنلندية المالكة الحصرية لحقوق هواتف نوكيا النقاب عن هاتف جديد من الفئة المتوسطة أطلقت عليه اسم Nokia C2.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Unisoc رباعي النوى بسرعة 1.4 غيغا هرتز، ونظام تشغيل Android 9 Pie Go.

وزودت الشركة الفنلندية الهاتف بشاشة IPS مقاس 5.7 بوصة بدقة عرض HD تحتوي على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل وفلاش ليد لدعم الإضاءة الليلية، كما ستأتي الكاميرا الخلفية بدقة 5 ميغا بيكسل أيضا.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 16 غيغا بايت قابلة للزيادة حتى 64 غيغا بايت من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 1 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بقوة 2800 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 5 ميلي أمبير، ومنفذ 3.5 للسماعات.

وستوفر الشركة الفنلندية هاتفها الجديد باللونين الأزرق الفاتح والرمادي. ويذكر أن HMD لم تكشف عن موعد إطلاق الهاتف الجديد في الأسواق ولا عن سعره.

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