اليابان تقضي بإعدام “قاتل المعاقين”

أسدل الستار على قضية قتل المعاقين التي وقعت في مركز مخصص للمعاقين عقليا في ضواحي طوكيو عام 2016.

وأصدرت محكمة يوكوهاما قرارا بإعدام القاتل ساتوشي يوماتسو البالغ من العمر 30 عاما لإقدامه على طعن 45 معاقا توفي منهم 19.

وأكد القاضي الذي أصدر الحكم عدم وجود مجال للرأفة مع ساتوشي لأن جريمته تعد من أسوأ الجرائم في تاريخ اليابان.

وجاءت هذه العقوبة متوافقة مع طلب النيابة، ومخالفة لطلب محامي الدفاع الذين طالبوا ببراءة المتهم لأنه نفذ الجريمة تحت تأثير المخدرات حسب زعمهم.

وفند القاضي أقوال محامي الدفاع وقال إن ساتوشي كان واعيا وخطط للجريمة ونفذها بدم بارد، وقام بتسليم نفسه للشرطة بعدها بشكل مباشر.

يذكر أن ساتوشي ارتكب جريمته في مركز المعاقين الذي كان يعمل به حيث تسلل ليلا بعد نوم الجميع وقام بقتلهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية