منوعات

اليابان تقضي بإعدام “قاتل المعاقين”

تم النشر منذُ 5 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أسدل الستار على قضية قتل المعاقين التي وقعت في مركز مخصص للمعاقين عقليا في ضواحي طوكيو عام 2016.

وأصدرت محكمة يوكوهاما قرارا بإعدام القاتل ساتوشي يوماتسو البالغ من العمر 30 عاما لإقدامه على طعن 45 معاقا توفي منهم 19.

وأكد القاضي الذي أصدر الحكم عدم وجود مجال للرأفة مع ساتوشي لأن جريمته تعد من أسوأ الجرائم في تاريخ اليابان.

وجاءت هذه العقوبة متوافقة مع طلب النيابة، ومخالفة لطلب محامي الدفاع الذين طالبوا ببراءة المتهم لأنه نفذ الجريمة تحت تأثير المخدرات حسب زعمهم.

وفند القاضي أقوال محامي الدفاع وقال إن ساتوشي كان واعيا وخطط للجريمة ونفذها بدم بارد، وقام بتسليم نفسه للشرطة بعدها بشكل مباشر.

يذكر أن ساتوشي ارتكب جريمته في مركز المعاقين الذي كان يعمل به حيث تسلل ليلا بعد نوم الجميع وقام بقتلهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك