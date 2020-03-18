صرف منح مالية للسجناء الليبيين بإيطاليا للوقاية من كورونا

صرفت

السفارة الليبية في روما للسجناء الليبيين المحكومين في إيطاليا منح مالية لكل

سجين عبر البريد ضمن إطار خطة السفارة؛ لحماية الجالية من فيروس كورونا.

وقالت

السفارة، على صفحتها الرسمية الثلاثاء، إنها بدأت بالتواصل مع السلطات الإيطالية؛

لمتابعة الإجراءات القانونية التي تكفل حماية السجناء من خطر الإصابة، وذلك بتكليف

محامٍ من قبل السفارة لمساعي عملية الإفراج عليهم؛ لدواعي إنسانية وصحية ولحمايتهم

أسوة بالسجناء الإيطاليين.

يشار

إلى أن السفارة الليبية في إيطاليا قدمت، الثلاثاء، للجالية الليبية مساعدات

وقائية من فيروس كورونا المستجد، ومنحتهم مساعدة مالية، وسلة غذائية وأدوية.

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