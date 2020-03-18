مكافحة الأمراض يؤهل 35 طبيبا للعمل في غرف العزل الخاصة بكورونا

أهل

المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، 35 طبيبا؛ للعمل بغرف العزل الصحي

المخصصة لحالات الاشتباه بفيروس كورونا.

وقال

المركز، وفق صفحته الرسمية، إن هذا التأهيل جاء في الحملة التي أطلقها ضمن خطته

الوطنية للاستجابة لفيروس كورونا استهدفنا فيها أطباء وكوادر طبية لتدريبهم على

كيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها أو المصابة في حال وجدت.

وبين

المركز أن الحملة اختار لها شعار “الوقاية تحميني وتحميك” وتهدف إلى

تأهيل مدربين في العديد من المؤسسات التي لها ارتباط مباشر بملف كورونا والطرق

المثلى الواجب اتخاذها للحماية الشخصية.

يشار

إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أطلق، الاثنين، برنامجا تدريبيا بعنوان

“البرنامج الوطني للتوعوية والتدريب والوقاية ” يستهدف عدة قطاعات

مختلفة ذات الارتباط المباشر بملف فيروس كورونا المستجد ضمن خطته الوطنية

للاستجابة لفيروس كورونا.

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