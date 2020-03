الفرق بين كورونا و نزلات البرد العادية

نحو 99% من المرضى يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة [انترنت]

يشترك فيروس كورونا الجديد في العديد من الخصائص مع نزلات البرد، ما يجعل من الصعب معرفة ما إذا كنت مصابا بالمرض الفتاك أم لا.

والآن، وقد أصبح الفيروس موجودا منذ عدة أشهر، تمكّن العلماء من إنتاج تحليل يومي للأعراض النموذجية وعندما تظهر لمعظم المرضى.

وحددت دراسة حديثة أجريت على 138 مريضا في مستشفى Zhongnan بجامعة ووهان، نمطا نموذجيا من الأعراض المرتبطة بالمرض.

وكشفت أن نحو 99% من المرضى يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة، بينما يعاني أكثر من النصف من التعب والسعال الجاف. وفي الوقت نفسه، يعاني نحو الثلث أيضا من آلام في العضلات، وصعوبة في التنفس.

ويمكن تقسيم المرض إلى مرحلتين رئيسيتين: المرحلة الأولى، التي تستمر عادة 7 أيام، والمرحلة الثانية: التي تستمر أسبوعين آخرين.

ولحسن الحظ، سيختبر 85% من المرضى المرحلة الأولى فقط، حيث يعاني واحد فقط من كل 7 مرضى من الأعراض 3 أسابيع كاملة.

وإليك تفصيل يومي لأعراض فيروس كورونا، بما في ذلك وقت ظهورها وما يجب عليك فعله إذا واجهتها.

– اليوم 1

يصاب معظم مرضى فيروس كورونا بالحمى لأول مرة، ولكن قد يعانون أيضا من التعب وألم العضلات والسعال الجاف. وقد تعاني أقلية صغيرة جدا من الغثيان أو الإسهال لمدة يوم أو يومين.

– اليوم 2

بحلول اليوم الثاني، من المحتمل أن يبدأ الإرهاق في الظهور، ما يجعلك تشعر بالتعب الشديد.

– اليوم 7

يمثل اليوم السابع نهاية المرحلة الأولى، ما يعني أنه بالنسبة لـ 85% من المرضى، ستبدأ الأعراض في التناقص.

وإذا كنت تعيش بمفردك وتشعر بتحسن، يمكنك الآن العودة إلى العمل. أما إذا كنت تعيش مع آخرين، فقد يُنصح بمواصلة عزلتك لمدة 7 أيام أخرى، للتأكد من خلوهم من الفيروس أيضا.

ومع ذلك، إذا كنت تعاني من مشاكل في التنفس بحلول اليوم السابع، فقد تكون أحد المرضى القلائل الذين يدخلون المرحلة الثانية من المرض.

– اليوم 17

عادة ما تحدث الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا بحلول اليوم السابع عشر تقريبا، على الرغم من أنه من المهم ملاحظة أن معدل الوفيات يبلغ حاليا 1-2% فقط.

– اليوم 21

بحلول اليوم 21، يجب أن تكون حتى حالات فيروس كورونا الحادة تحت السيطرة، ويجب أن تكون قادرا على العودة إلى العمل.

