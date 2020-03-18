فيديو: مش حنسلم.. مش حنبوس.. مش حننشر الفيروس

نشر الفنان المصري أحمد السعدني فيديو جديد له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستغرام.

وكان الفيديو لأغنية تحث الناس على تجنب السلام والتقبيل منعا لانتقال الفيروس وعلق عليه قائلا “دي طريقة توجيه صح ومناسبة لأهلنا وناسنا شير في الخير#انشر_الوعي”.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تسجيل 40 حالة جديدة أثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين في مصر إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

يشار إلى أن مجلس الوزراء المصري كان قد أصدر عددا من القرارات للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

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