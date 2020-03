شركة فرنسية: تُعرض «دواء» يعالج مصابي فيروس كورونا

كمية يمكن أن تتيح معالجة 300 ألف مريض [انترنت]

أعلنت مجوعة “سانوفي” أن “بلاكنيل”، الدواء المضادّ للملاريا الذي تنتجه، برهن عن نتائج “واعدة” في معالجة مرضى بفيروس كورونا المستجدّ، وبالتالي فهي مستعدّة لأن تقدّم إلى السلطات الفرنسية ملايين الجرعات منه.

الخبر نقلته وكالة “فرانس برس”، الأربعاء،وأفادت أن مجموعة سانوفي الدوائية الفرنسية تعرض دواء بلاكنيل المضاد للملاريا لمعالجة 300 ألف مصاب بفيروس كورونا.

وقال متحدّث باسم المجموعة لوكالة “فرانس برس” إنه على ضوء النتائج المشجّعة لدراسة أجرتها على هذا الدواء فإن “سانوفي تتعهد وضع دوائها في متناول فرنسا وتقديم ملايين الجرعات، وهي كمية يمكن أن تتيح معالجة 300 ألف مريض”، مشدّداً في الوقت نفسه على أن المجموعة مستعدة للتعاون مع السلطات الفرنسية “لتأكيد هذه النتائج”.

والثلاثاء تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا 7900 حالة حول العالم، بينما اقترب عدد الإصابات من 200 ألف مصاب.

وأقرت الصين، الثلاثاء أيضا، إجراء التجارب السريرية على أول “لقاح” يتم تطويره لمكافحة فيروس كورونا الجديد، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على تجارب مماثلة في الولايات المتحدة.

وأورد تقرير نشرته صحيفة الشعب اليومية، أن الصين أجازت إجراء التجارب السريرية على أول لقاح تطوره لمحاربة فيروس كورونا.

وأضاف التقرير أن فريق الباحثين الذي يعمل على التجارب، يقوده الدكتور تشين واي، من أكاديمية العلوم الطبية العسكرية في الصين.

