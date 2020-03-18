مكافحة الأمراض يؤكد أهمية التنسيق مع البلديات لمجابهة “كورونا”

أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، الأربعاء، أهمية التنسيق بين المركز والبلديات، والالتزام بتنفيذ الخطط الموضوعة لمجابهة وباء كورونا.

وأوضح النجار، خلال اجتماع له مع عمداء البلديات، أن خطة الطوارئ التي أعدها المركز الوطني لمكافحة الأمراض للعمل بها داخل البلديات يجب تنفيذها بالطريقة الفنية؛ لتقليل ومجابهة خطر الكورونا.

واستعرض النجار طريقة عمل المركز في تلقي بلاغات الاشتباه وكيفية التعامل معها من قبل شبكة الرصد والتقصي وفرق الاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أكد، الأربعاء، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس “كورونا” في ليبيا.

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