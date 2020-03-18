“لايكا” الألمانية تطلق كاميرا فاخرة

كشفت شركة لايكا الألمانية عن كاميرا فاخرة متوسطة الحجم أطلقت عليها اسم S3.

وأحاطت الشركة الألمانية الكاميرا الجديدة بجسم مصنوع من المغنيسيوم المقاوم لظروف الطقس المختلفة.

وستعمل الكاميرا بمعالج Maestro II، وبمستشعر ProFormat الذي تنتجه الشركة.

وزودت لايكا كاميرتها الجديدة بشاشة LCD مقاس 3 بوصة، وستحتوي الشاشة على 4 أزرار يمكن برمجتها بحسب رغبة المستخدم، بالإضافة لإمكانية استخدام الشاشة في وضع العرض المباشر.

وسيلغ حجم الكاميرا الجديدة 45*30 ملم وستحتوي على ذاكرة مؤقتة بسعة 2 غيغا بايت.

وتتميز الكاميرا الجديدة بقدرتها على التقاط 3 صور في الثانية، وتسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K، وسرعة 24 صورة في الثانية وبدقة وضوح تصل إلى 2160 * 4096 بيكسل.

وتتميز الكاميرا الجديدة بنطاق ديناميكي ودرجة حساسية للضوء تبلغ 100 إلى 50000.

يذكر أن الشركة الألمانية ستطلق كاميرتها الجديدة في الأسواق بسعر مرتفع للغاية يصل إلى 18600 يورو.

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