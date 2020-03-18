قريبا.. هاتف ياباني ينافس أفضل الأجهزة الذكية

أكدت مجموعة من التقارير قرب إعلان شركة Fujitsu عن هاتف مميز قادر على منافسة أفضل الأجهزة الذكية الموجودة في الأسواق سيطلق عليه اسم Fujitsu Arrows 5G.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 865 أحدث المعالجات الموجودة في الأسواق، ومودم متطور يساعد على تحليل البيانات بسرعة 3.4 غيغا بايت في الثانية، ونظام تشغيل Android 10.

وسيأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68 العالمية، وبشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة وبدقة عرض +QHD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.

أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 48 للأولى، 16 للثانية، 8 للثالثة، تتميز بقدرتها على التقريب البصري بمعدل 3X، وعلى التقاط صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية لهذا الجهاز 8 غيغا بايت أما الذاكرة الداخلية فستصل سعتها إلى 128 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، منفذ 3.5 للسماعات، راديو، وبلوتوث، بالإضافة لدعمه شبكات الجيل الخامس.

يذكر أن التسريبات لم تستطع كشف الموعد الرسمي لإطلاق الهاتف الجديد في الأسواق وسعره.

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