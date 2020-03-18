شركة تابعة لأبل تطلق سماعة بمميزات كثيرة

أعلنت شركة PowerBeats التابعة لشركة آبل الأمريكية عن سماعة جديدة بمواصفات مميزة أطلقت عليها اسم 4PowerBeats.

وستأتي السماعة بتصميم جديد حيث ستحتوي على كابل يجمع بين طرفي السماعة، وبمعايير تتوافق مع معيار IPX4 لمقاومة الماء والتعرق.

وستحتوي السماعة على عدد كبير من المميزات منها ميزة الاتصال السريع عبر البلوتوث، ميزة اتصال سماعتين منها بهاتف أندرويد واحد، وإمكانية اتصال هذه السماعة وسماعة Air Pods بهاتف آيفون واحد بنفس اللحظة.

وتدعم السماعة الجديدة المساعد الرقمي لشركة آبل Siri، والشحن عبر منفذ Lightning.

وزودت الشركة الأمريكية ساعتها الجديدة ببطارية تعمل لمدة 15 ساعة في الشحنة الواحدة، وتدعم ميزة الشحن السريع إذ يكفي شحن السماعة لمدة 5 دقائق لتعمل 1.5 ساعة.

ولترضي أذواق عشاقها ستوفر الشركة الأمريكية السماعة الجديدة بألوان الأسود، الأبيض، والأحمر.

يذكر أن شركة PowerBeats ستطلق السماعة الجديدة في الأسواق يوم 18 مارس الجاري بسعر 150 دولارا أمريكيا.

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