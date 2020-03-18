منوعات

الشرطة الأمريكية تطلب هدنة من المجرمين بسبب كورونا

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا قسم الشرطة في مدينة سولت ليك سيتي الواقعة في ولاية يوتا الأمريكية المجرمين لإيقاف نشاطاتهم الإجرامية خلال فترة انتشار فيروس كورونا.

وجاءت الدعوة من خلال منشور نشرته الشرطة على حسابها في تويتر طلبت من خلاله من اللصوص والمجرمين التعاون معها والابتعاد عن أعمال السرقة والعنف، واختتمت الشرطة الدعوة بتقديمها الشكر للجميع على التعاون معها مقدما.

وحظيت التغريدة بانتشار كبير حيث حصلت على أكثر من 16 ألف إعجاب ومجموعة كبيرة من التعليقات الطريفة، وأعيد تغريدها أكثر من 6 آلاف مرة.

يذكر أن آخر التقارير الواردة من أمريكا أكدت زيادة إقبال الشعب الأمريكي على شراء الأسلحة لحماية أنفسهم من اللصوص في ظل القيود التي ستفرض على التنقل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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