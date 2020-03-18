الشرطة الأمريكية تطلب هدنة من المجرمين بسبب كورونا

دعا قسم الشرطة في مدينة سولت ليك سيتي الواقعة في ولاية يوتا الأمريكية المجرمين لإيقاف نشاطاتهم الإجرامية خلال فترة انتشار فيروس كورونا.

وجاءت الدعوة من خلال منشور نشرته الشرطة على حسابها في تويتر طلبت من خلاله من اللصوص والمجرمين التعاون معها والابتعاد عن أعمال السرقة والعنف، واختتمت الشرطة الدعوة بتقديمها الشكر للجميع على التعاون معها مقدما.

وحظيت التغريدة بانتشار كبير حيث حصلت على أكثر من 16 ألف إعجاب ومجموعة كبيرة من التعليقات الطريفة، وأعيد تغريدها أكثر من 6 آلاف مرة.

يذكر أن آخر التقارير الواردة من أمريكا أكدت زيادة إقبال الشعب الأمريكي على شراء الأسلحة لحماية أنفسهم من اللصوص في ظل القيود التي ستفرض على التنقل.

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