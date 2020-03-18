كورونا يُثقل على الفن.. إلغاء مهرجان موازين

أعلنت إدارة مهرجان موازين المغربي عن إلغائها الدورة 19 من المهرجان التي كان من المقرر إقامتها في الفترة ما بين 19 إلى 27 يونيو القادم.

وقالت إدارة المهرجان إنها ارتأت إلغاء الدورة القادمة بسبب انتشار فيروس كورونا في المغرب.

وجاء قرار الإلغاء ليتوافق مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المغربية من أجل مكافحة انتشار الفيروس الفتاك.

ويشهد المغرب ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حيث أعلنت منظمة الصحة المغربية عن وجود 28 إصابة في البلاد توفي منهم شخص واحد وتماثل آخر للشفاء.

الجدير بالذكر أن مهرجان موازين الذي تأسس عام 2001 يعد الاحتفال الفني الأكبر الذي ينظمه المغرب سنويا، ويشهد حضور مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم، وملايين الزوار.

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