منوعات

كورونا يُثقل على الفن.. إلغاء مهرجان موازين

تم النشر منذُ 7 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة مهرجان موازين المغربي عن إلغائها الدورة 19 من المهرجان التي كان من المقرر إقامتها في الفترة ما بين 19 إلى 27 يونيو القادم.

وقالت إدارة المهرجان إنها ارتأت إلغاء الدورة القادمة بسبب انتشار فيروس كورونا في المغرب.

وجاء قرار الإلغاء ليتوافق مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المغربية من أجل مكافحة انتشار الفيروس الفتاك.

ويشهد المغرب ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حيث أعلنت منظمة الصحة المغربية عن وجود 28 إصابة في البلاد توفي منهم شخص واحد وتماثل آخر للشفاء.

الجدير بالذكر أن مهرجان موازين الذي تأسس عام 2001 يعد الاحتفال الفني الأكبر الذي ينظمه المغرب سنويا، ويشهد حضور مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم، وملايين الزوار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك