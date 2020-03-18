صيني يستعيد ذاكرته بعد 30 عاما.. والسبب كورونا

في حادثة غريبة من نوعها تسبب فيروس كورونا في استعادة رجل صيني لذاكرته التي فقدها منذ 30 عاما.

وتعرض الصيني زو جيامينغ في العام 1990 لحادث خطير أثناء قيامه بممارسة عمله في البناء في مقاطعة هوبي الوسطى، بعد مدة قصيرة من سفره من منزله في مقاطعة غويتشو الواقعة جنوب الصين.

وتسبب هذا الحادث بفقدان زو لذاكرته والهوية التي تدل على شخصيته، مما جعله يعيش مشردا في الشوارع.

بعد ذلك انتقل للعيش مع زوجين تعاطفا مع قصته، وخلال فترة حياته معهما حاول زو تذكر ماضيه دون جدوى.

وفي العام 2015 انتقلت العائلة لمدينة يونهي بمقاطعة تشجيانغ التي تبعد 1500 عن بلدة زو الأصلية، وأخذته معها.

وكان لهذا الانتقال أثر إيجابي في مساعدته على تذكر بعض الأمور، وبعد أن تفشى فيروس كورونا جلس الرجل الصيني في المنزل يتابع التقارير والأخبار، وأثناء متابعته لها تذكر مكان مولده وعائلته بسبب ذكر المنطقة في التقرير.

وعلى الفور تواصل زو مع رجال الشرطة وأبلغهم قصته ليقوموا على الفور بالاتصال بعائلته التي لم تصدق للوهلة الأولى القصة قبل أن ترى زو وتتواصل معه بشكل مباشر عبر الإنترنت.

وقالت عائلة زو إنها ألغت إقامته لأنه اعتبر مفقود، وبأنها ستعمل على تجديدها بشكل فوري ليتمكن زو من العودة لأحضان أسرته مجددا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية